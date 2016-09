Matrassenwinkel doet boeken toe na smakeloze 9/11-reclamespot

Door: redactie

10/09/16

video Een matrassenwinkel in San Antonio, Texas, kwam de voorbije dagen zwaar onder vuur te liggen nadat winkelbedienden een reclamespot hadden opgenomen die de 'Twin Tower sale' aankondigt, naar aanleiding van de vijftiende verjaardag van de aanslagen van 11 september in New York. In de spot vallen twee stapels matrassen omver met een Amerikaanse vlag op de achtergrond.

Verontwaardigde reacties "De terreur van die dag werd nooit gevoeld door jou of iemand die aan die reclamespot meewerkte of zelfs maar op het idee kwam om die dag een verkoopsstunt te doen." Een verontwaardigde Facebookgebruiker Het filmpje lokte woedende reacties op sociale media uit. Het publiek verweet het bedrijf dat ze de dodelijkste terreuraanval op Amerikaanse bodem gebruikten voor een marketingstunt.



"Dit maakt mij en talloze andere Amerikanen ziek. Met zoveel mensen die betrokken waren bij de productie van die video, trok niemand aan de alarmbel? Niemand dacht dat het een slecht idee was. Slecht beoordelingsvermogen," schreef iemand op Facebook. "Jullie daden bewijzen me dat jullie het vergeten zijn. De terreur van die dag werd nooit gevoeld door jou of iemand die aan die reclamespot meewerkte of zelfs maar op het idee kwam om die dag een verkoopsstunt te doen. Het kan me niet schelen dat jullie me niet respecteren (als een eerstehulpverlener ben ik eraan gewend geraakt), maar jullie hebben geen respect getoond aan bijna 3000 mensen die geen stem meer hebben," reageerde iemand anders.

Spijt Na de hevige kritiek werd de reclamespot verwijderd en Cherise Bonanno vertelde aan de lokale nieuwszender WOAI-TV dat ze er spijt van had. "Het was een dom idee dat we naar buiten gebracht hebben en we verontschuldigen ons voor onze domheid en we hopen echt dat jullie ons vergeven voor wat we gedaan hebben," zei ze.



Winkeleigenaar Mike Bonanno, de vader van Cherise, publiceerde donderdag op de Facebookpagina van de winkel een officiële verontschuldiging: "De video werd zonder mijn medeweten of goedkeuring gepost door ons kantoor in Houston. De video is smakeloos en een belediging voor de mannen en vrouwen die op 9/11 omkwamen. Bovendien is het ook een gebrek aan respect voor de families die hun geliefden verloren en elke dag van hun leven blijven worstelen met de pijn van deze tragedie. Ik kan alleen maar zeggen dat het me erg spijt en in naam van de hele 'Miracle Mattress'-familie neem ik de verantwoordelijkheid op voor deze domme en beledigende advertentie."