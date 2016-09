Raketbouwer SpaceX vraagt publiek om hulp bij onderzoek naar ontploffing draagraket

Door: redactie

10/09/16 - 01u02 Bron: Belga

© reuters.

De Amerikaans raketbouwer en -uitbater SpaceX heeft het publiek gisteren om hulp gevraagd voor het uitklaren van de oorzaak van de ontploffing eerder deze maand van een Falcon-9 draagraket op Cape Canaveral in Florida.

Op 1 september explodeerde een Falcon-9 van SpaceX naar aanleiding van een "statische test" op het lanceerplatform. Het Californische bedrijf heeft nu iedereen met foto's, video's en geluidsopnames gevraagd die over te maken "omdat die elementen van nut kunnen zijn bij het onderzoek" naar de oorzaak.



Eerder heeft topman Elon Musk van SpaceX gezegd dat dit onderzoek het "meest complexe" is uit de veertienjarige geschiedenis van zijn bedrijf.



De draagraket had twee dagen later moeten vertrekken.



Bij de ontploffing, op het niveau van de tweede trap, ging ook de 200 miljoen dollar kostende Israëlische telecomsatelliet Amos-6 verloren.