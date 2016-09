Akkoord tussen VS en Rusland over vredesplan voor Syrië

Door: redactie

Na een lang gesprek in Genève zijn de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry en zijn Russische tegenhanger Sergei Lavrov een plan overeengekomen voor een staakt-het-vuren in Syrië. Dat maakten beide diplomaten vannacht bekend na meer dan twaalf uur onderhandelen. Ze kwamen ook overeen om gecoördineerde aanvallen uit te voeren in Syrië, als de afgesproken wapenstilstand standhoudt.

We kondigen een overeenkomst aan die erop gericht is de wapens te doen zwijgen en de weg te openen naar een oplossing voor het conflict, dat sinds 2011 al meer dan 290.000 levens heeft geëist", verklaarde Kerry met zijn Russische collega aan zijn zijde.



Het staakt-het-vuren gaat maandagnacht in.



Keerpunt

Volgens Kerry kan het akkoord een keerpunt in het conflict betekenen, als de afspraken tenminste worden nageleefd. Die bestaan uit een gezamenlijk optreden tegen de terreurorganisatie IS in Syrië en het mogelijk maken van humanitaire hulp in de getroffen gebieden. "De Verenigde Staten willen een extra stap zetten omdat we denken dat Rusland en mijn collega (Sergej Lavrov, red.) in staat zijn om druk uit te oefenen op het Assad-regime om het conflict te beëindigen en aan de onderhandelingstafel plaats te nemen."



De start van de wapenstilstand valt samen met het Offerfeest, het belangrijkste feest voor de moslims.



Gecoördineerde aanvallen

"We zullen een overeenkomst bereiken over aanvallen op de terroristen door de Russische en Amerikaanse luchtmacht. We zijn het eens over de gebieden waar we zullen samenwerken", zo verklaarde Lavrov in Genève.



De gesprekken over de Russisch-Amerikaanse militaire samenwerking zullen pas van start gaan wanneer de ook in Genève afgesproken wapenstilstand zeven dagen standhoudt.



Het Russisch-Amerikaanse plan moet er daarnaast ook voor zorgen dat de humanitaire hulp tot bij de mensen in nood geraakt.