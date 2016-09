Overlever zuuraanval op de catwalk tijdens New York Fashion Week

Eveline Meijer

9/09/16 - 23u40 Bron: ad.nl

Reshma Quereshi tijdens de show op de catwalk. © afp.

De Indiase Reshma Quereshi overleefde twee jaar geleden een aanval met zuur. Maar ondanks de littekens die de nu 19-jarige er aan overhield, stond ze gisteren op de catwalk tijdens de New York Fashion Week, schrijft ABC News.

Quereshi liep in mei 2014 naar school in de stad Allahabad, toen ze door drie mensen werd aangevallen. De mannen hielden haar op de grond terwijl ze geconcentreerd zwavelzuur over haar heen goten. Haar gezicht en één van haar ogen liepen permanente schade op. Later bleek dat de aanval voor haar zus bedoeld was. Quereshi's zwager wilde haar zus straffen omdat ze hun zoon had meegenomen.



Toen ze achttien was besloot Quereshi actie te voeren om de verkoop van zuur te verbieden. Dat deed ze onder meer met een video, die wereldwijde aandacht kreeg. In de video geeft ze tips over lippenstift. Het filmpje eindigt ze met een confronterende boodschap: "En de laatste tip: je kunt lippenstift makkelijk in de winkel vinden. Net zoals zuur. Dat is de reden dat elke dag een meisje slachtoffer wordt van een zuuraanval."