Verijdelde aanslag vertoont links met aanvallen op priester en politiekoppel

Door: redactie

9/09/16 - 21u10 Bron: Belga

Gemaskerde agenten na de politieoperatie van donderdagavond waarbij drie vrouwen in de boeien werden geslagen. © reuters.

De in Frankrijk verijdelde aanslag vertoont links met vroegere jihadistische aanvallen op een priester en op politiemensen. Dit heeft procureur François Molins van Parijs vandaag op een persconferentie gezegd.

Procureur François Molins. © epa.

De voor terreurbestrijding bevoegde magistraat zei ook dat jihadisten van Islamitische Staat in Syrië het 'commando' van de drie donderdag gearresteerde vrouwen 'telegeleid' hadden aangestuurd. Molins legde geen enkel verband tussen de vermoedelijke terroristen en België.



Een van de drie vrouwen die in de buurt van Parijs werden opgepakt, was 'beloofd' aan de jihadist die het politiekoppel de keel doorsneed in juni in Magnanville, bij Parijs, en daarna aan de dader van de aanslag in juli in een kerk in Normandië, legde Molins uit.



Een 22-jarige man die donderdag opgepakt werd, is de broer van een verdachte die in voorarrest zit in het kader van het onderzoek naar de aanslag van Magnanville.



Molins zei, geciteerd door nieuwszender BFMTV, dat een "terreurcommando van drie jonge vrouwen is ontmanteld". Ze waren van plan een terreuraanslag in de Franse hoofdstad te plegen.



De drie waren "volkomen ontvankelijk voor de dood veroorzakende ideologie" van IS, zei Molins. "Dat deze jonge vrouwen vanop afstand gestuurd worden door individuen in Syrië uit de rangen van Daesh (de Franse benaming van IS), toont aan dat deze organisatie zich ook voorneemt van vrouwen strijders te maken", zei de procureur.



Zondagnacht vonden de ordediensten vijf gasflessen in een voertuig dat bij de Notre-Damekathedraal in Parijs geparkeerd stond. Al vlug bleek dat de Peugeot 607 van een vader van vijf dochters was. Een van hen, Inès M., werd donderdag opgepakt in het gezelschap van Amel S., die Ines onderdak had gegeven, en van Sarah H. Laatstgenoemde was aan Larossi Abala beloofd, de dader van de aanslag op de twee politieagenten in Magnanville. Na diens dood werd ze de vriendin van Adel Kermiche, die de priester vermoordde in de kerk Saint-Etienne-de Rouvray.



In totaal werden zes mensen opgepakt.