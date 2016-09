Bewusteloos drugskoppel met kleuter op achterbank: foto wordt massaal gedeeld

Sanne Riepema

9/09/16 - 20u48

© Facebook Police Ohio.

Een foto van een 4-jarig jongetje dat in de auto zit met zijn flauwgevallen moeder en een eveneens flauwgevallen man moet mensen waarschuwen voor de gevaren van heroïne. De politie in het Amerikaanse plaatsje East Liverpool in Ohio plaatste de foto's op Facebook. Het schokkende bericht wordt massaal gedeeld.

De politie ontving een melding van iemand die zag dat de auto over de rijbaan zwalpte. Plotseling kwam de auto tot stilstand, vlak voordat deze een schoolbus met kinderen zou rammen.



Het koppel, dat vermoedelijk een overdosis heroïne had gebruikt, werd staande gehouden. De man, James Acord, wist al stamelend uit te brengen dat hij naar het ziekenhuis ging. De vrouw, genaamd Rhonda Pasek, lag buiten bewustzijn naast hem op de bijrijdersstoel. Toen Acord zijn versnellingspook pakte, greep de agent in. Hij ontdekte toen dat de 4-jarige kleuter van Pasek op de achterbank zat. Vervolgens raakte ook Acord buiten bewustzijn.



Vergif

De politie plaatste de foto's naar eigen zeggen 'omdat het nodig is de andere kant van de medaille van deze verschrikkelijke drugs te tonen.' In Ohio is heroïne een steeds groter wordend probleem."Dit kind kan niet voor zichzelf spreken, maar we hopen dat zijn verhaal andere mensen kan overtuigen om wel twee keer na te denken voordat ze dit vergif injecteren."