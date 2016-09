VW-ingenieur pleit schuldig aan samenzwering om klanten en regulatoren te bedriegen

Door: redactie

Dieselgate Een ingenieur van het Duitse autoconcern Volkswagen (VW) heeft in de Verenigde Staten schuldig gepleit aan samenzwering om Amerikaanse klanten en regulatoren te bedriegen. Het gaat om de eerste strafrechtelijke zaak in het schandaal rond de sjoemelsoftware. De man riskeert tot vijf jaar cel.

Het is niet duidelijk of de ingenieur, James Liang, zijn medewerking verleent aan het onderzoek. Hij werkte twee decennia lang voor Volkswagen, eerst in Duitsland en verhuisde in 2008 naar de Verenigde Staten - twee jaar nadat de samenzwering volgens de Amerikaanse autoriteiten begon. Hij verscheen vandaag voor een rechtbank in Detroit met een tolk.



De VS zetten hun strafrechtelijk onderzoek naar VW voort, voor het manipuleren van emissiesystemen op dieselwagens. VW kijkt in de VS aan tegen rechtszaken aangespannen door minstens vijf staten, door investeerders en door concessiehouders.