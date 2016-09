Door: redactie

9/09/16 - 18u07 Bron: vtmnieuws.be

video

Het lijkt onmogelijk, maar vijftien dagen na de verwoestende aardbeving in Italië, is een kat nog levend vanonder het puin gehaald. Het dier lag onder de brokstukken in Amatrice, de gemeente die het zwaarst getroffen werd.