Cameraploeg weggejaagd en bedreigd door Turks-Nederlandse jongeren

Zaandam Een cameraman en een verslaggeefster van het tv-programma 'Hart van Nederland' zijn gisteren in de stad Zaandam (Noord-Holland) ernstig bedreigd door een aantal Turk-Nederlandse jongeren. Ze jaagden de cameraploeg weg en dreigden de verslaggeefster onder meer thuis op te zoeken. "Al duurt het 365 dagen, ik weet je adres te achterhalen", zei een van de hen. De jongeren veroorzaken in de wijk Poelenburg al weken overlast. Ze beledigen agenten en leggen dat vast op camera. "Dit is gedrag dat echt niet kan. Het moet ophouden", aldus de Nederlandse minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie ).

De zaak beroert Nederland. "Daar waar de normen worden overtreden, moeten we hard optreden", zei de minister bij aanvang van de ministerraad vanmorgen. Wel vindt hij dat de zaak niet groter moet worden gemaakt dan het is. "De politie heeft het onder controle."



In de 'treitervlog' is te zien hoe een vermoedelijke minderjarige een vuistslag uitdeelt aan een fietser. © Screenshot YouTube. 'Treitervlog'

De jongeren zorgen al langere tijd voor veel overlast. Van kleine treiterijen bij de supermarkt tot rellen met de politie, ze filmen alles en zetten dat op YouTube. Met succes, want hun 'treitervlogs' zijn erg populair en worden honderdduizenden keren bekeken. Zo was onder meer te zien hoe een vermoedelijke minderjarige een vuistslag uitdeelt aan een fietser.



Oprichter Ismail Ilgun zat gisteravond met een aantal vrienden bij de talkshow 'Pauw' om te reageren op alle kritiek. Hij stelt dat in de vlogs het dagelijks leven wordt vastgelegd. Volgens Ilgun gebeuren er ook genoeg positieve dingen in de wijk, maar wordt dat nooit getoond. Juliëtte Rot die in de gemeenteraad van Zaandam zetelt, werd zelf ook al een keer bekogeld met eieren. Ze roept de jongeren op elkaar op het juiste pad te houden. Het leverde een pijnlijke confrontatie op.



Op sociale media in Nederland werd er veel gesproken over de uitzending. Vooral dat de vrienden van Ilgun hun zonnebril oplieten in de studio en dat ze een buurthuis in de wijk willen, schoot veel mensen in het verkeerde keelgat en was onderwerp van zowel grappige als verontwaardige reacties. "Ik wil een zwembad!", "Ik wil een Senseo-apparaat'', schrijven ze, bij foto's waarop grapjassen zelf zonnebrillen dragen.



Extra toezicht

De gemeente Zaandstad, waartoe Zaandam tot behoort, laat weten de overlast door de 'treitervloggers' zeer serieus te nemen en het toezicht aan te scherpen. Maar een gemakkelijke kwestie is het niet: "De politie kan pas echt optreden als er strafbare feiten worden gepleegd, en dat is lang niet altijd het geval." Dinsdag gaan de bewoners, politie en de gemeente om tafel om een oplossing te zoeken.



YouTube heeft vandaag de inhoud van het kanaal als gewelddadig aangemerkt. Daardoor verschijnen er geen advertenties bij de video's, tenzij bedrijven expliciet aangeven dat niet erg te vinden.