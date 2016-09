Prachtige symboliek: 15 jaar na 9/11 lijkt One World Trade Center hoopgevend lichtbaken

Door: redactie

9/09/16

As the 15th anniversary of #9/11 approaches, an incredible ray of sunlight beams off Freedom Tower this AM. pic.twitter.com/5x3ECXjosE — Ben Sturner (@leverageagency) September 8, 2016

De Amerikaan Ben Sturner nam vanop zijn terras deze foto van de zon die volop weerkaatst op het One World Trade Center. Dat werd opgetrokken op de plek waar de Twin Towers stonden die vijftien jaar geleden instortten na de aanslagen van 11 september. Zondag is het precies 15 jaar geleden dat jihadisten terreur zaaiden in de VS.