Obama is geen echte hoerenzoon, maar Ban is wel een imbeciel (volgens Filipijnse president)

9/09/16

© reuters.

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft vandaag in een poging om olie op de golven te gooien, olie op het vuur gegooid. In één adem ontkende hij dat hij met de uitdrukking "hoerenzoon" de Amerikaanse president Barack Obama wou beledigen en bestempelde hij secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties als een "imbeciel".

Door Obama als hoerenzoon te betitelen, liep Duterte een ontmoeting met de VS-president mis, al was er de dag nadien alsnog een korte ontmoeting tussen beiden.



De Filipijnse uitdrukking 'putangina' is, aldus de 71-jarige president, niet letterlijk als de belediging "zoon van een prostituee" te bestempelen, maar als een "door iedereen gebruikte gewone uitdrukking". Bovendien had hij het naar eigen zeggen niet over Obama, maar over het State Department, dat zich "bezorgd" had geuit over de mensenrechtentoestand op de Filipijnen sinds Duterte er zijn "war on drugs" lanceerde. "Departement van een hoer", dus.



Ook de Verenigde Naties zijn "bezorgd" over het geweld waarmee de oorlog tegen de drugs gepaard gaat. En dus voegde Duterte de Zuid-Koreaan Ban indirect toe aan het lijstje van VN-imbecielen.



Tijdens zijn verkiezingscampagne - Duterte werd eind juni verkozen - moest ook paus Franciscus er aan geloven: ook de Heilige Stoel werd voorzien van het epitheton dat op de Filipijnen zo gebruikelijk is in de omgangstaal. Franciscus kreeg het verwijt naar de oren omdat hij bij zijn bezoek aan de overwegend katholieke Filipijnen voor verkeersopstoppingen had gezorgd.