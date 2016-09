Voorstel 90 dagen zonder roamingkosten weer ingetrokken

Door: redactie

9/09/16 - 13u45 Bron: vtmnieuws.be

video De Europese Commissie trekt haar voorstel om de afschaffing van de roamingkosten te beperken tot minstens 90 dagen per jaar weer in. Dat gebeurt op aandringen van voorzitter Jean-Claude Juncker, die de tekst volgens een woordvoerder "niet goed genoeg" vond.

De extra kosten voor draadloos bellen, surfen en sms'en in het buitenland verdwijnen vanaf 15 juni 2017. Dat werd eind vorig jaar beslist. Maandag stelde de Commissie voor hoe ze die afschaffing van de roamingkosten wil organiseren. Als het van haar afhangt, mogen operatoren consumenten nog steeds een bijkomende factuur sturen als ze meer dan 90 dagen per jaar via roaming van hun netwerk gebruikmaken. Klanten die in hun bundel bijna onbeperkt data mogen gebruiken, zouden een te berekenen gemiddeld verbruik via roaming krijgen, alvorens ze toch roamingkosten zouden moeten betalen. Operatoren mogen zich weliswaar flexibeler opstellen.



Het Commissievoorstel leidde de afgelopen dagen tot heel wat kritiek. Het kan niet de bedoeling zijn dat de met veel bombarie aangekondigde afschaffing van de roamingkosten in de praktijk beperkt wordt tot 90 dagen per jaar, luidde het. De Commissie verdedigde eerst haar ontwerptekst en argumenteerde dat ze misbruiken wil tegengaan, maar vrijdag kondigde ze op haar website aan dat de tekst wordt ingetrokken, "op instructie van voorzitter Juncker".



Tijdens de dagelijkse persconferentie van de Commissie legde een woordvoerder op de middag uit dat Juncker de ontwerptekst "niet goed genoeg" vond. "Juncker neemt zijn politieke verantwoordelijkheid. Hij heeft ons opgedragen harder te werken en met iets beters voor de dag te komen." Wat volgens Juncker aan het voorstel schortte en wanneer een nieuwe tekst mag worden verwacht, wilde de woordvoerder niet zeggen. "Maar het voorstel zal op tijd komen om de roamingkosten in juni 2017 af te schaffen, laat daar geen twijfel over bestaan."



De woordvoerder was overigens niet opgezet met de insinuatie dat de Commissie aan het "flipfloppen" is. "We houden rekening met de feedback die we ontvangen. Maar als dat flipfloppen is, dan zullen we dat in de toekomst nog doen."