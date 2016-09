Auto verwondt 31 feestvierders op Sardinië, chauffeur neergestoken

Bewerkt door: Redactie

Een automobilist is op Sardinië ingereden op een feestende menigte. Minstens 31 mensen raakten gewond, onder wie meerdere kinderen en een baby. De boreling is er slecht aan toe.

De 43-jarige bestuurder beweert dat hij de controle over het stuur was verloren, schrijft de plaatselijke krant La Nuova Sardegna. Woedende omstanders sloegen de man in elkaar en hij kreeg ook een messteek. De politie bracht de man naar het ziekenhuis.



De inwoners van het Sardijnse Nule vierden op het plein van het plaatsje een dorpsfeest toen de Fiat Panda op hen inreed. Er brak paniek uit, mogelijk mede ingegeven door de herinnering aan de aanslag in Nice van afgelopen zomer.