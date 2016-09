Door: redactie

9/09/16 - 12u03 Bron: Belga

In de oostelijke Indiase deelstaat Orissa is vandaag een passagiersbus van een brug gestort: 21 passagiers overleefden de val niet, dertig andere liepen verwondingen op.

Het ongeval was te wijten aan de chauffeur, die de controle over het voertuig kwijtraakte terwijl hij met zijn gsm een gesprek voerde. De bus stortte negen meter diep. Veertien inzittenden overleden ter plaatse, zeven bij of na overbrenging naar het ziekenhuis. Onder de doden zijn vier kinderen jongeren dan 15.