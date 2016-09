Oostenrijkse extreem-sporter komt om bij helikoptercrash

Door: redactie

Arch was met een helikopter op weg naar een berghut in de Hohe Tauern toen de crash gebeurde. © afp.

De Oostenrijkse extreem-sporter en Red Bull-piloot Hannes Arch (48) is de voorbije nacht omgekomen bij een helikopterongeluk. Dat meldt de politie. Het toestel crashte om een nog onduidelijke reden op een hoogte van 2.300 meter tegen een rotswand in het bergmassief Hohe Tauern, in de buurt van de Großglockner, de hoogste berg van Oostenrijk.

Arch was met een helikopter op weg naar een berghut in de Hohe Tauern toen de crash gebeurde. Meteen vertrokken 41 reddingswerkers, onder wie drie spoedartsen, te voet naar de plek van het ongeval, een klim van ongeveer drie uur. De Oostenrijkse stuntman werd ter plekke dood verklaard. Een tweede inzittende raakte zwaargewond.



Over de oorzaak van het ongeval tast de politie nog in het duister. "Het ging om een aangemelde nachtvlucht en het weer was goed", zeggen de speurders van de lokale politie van Heiligenblut.



Arch is een professioneel stuntpiloot. In 2008 werd hij kampioen in de Red Bull Air Race World Series.

