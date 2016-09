"Griekenland maakt te weinig vaart met hervormingen"

Door: redactie

Griekenland moet de hervormingen uit het reddingsplan sneller uitvoeren. Dat heeft Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de eurogroep, vandaag gezegd voor aanvang van een vergadering van de ministers van Financiën van de eurozone in Bratislava. Tijdens de zomer is "te weinig" gerealiseerd.

"Iedereen had een pauze nodig, maar de snelheid moet nu opgevoerd worden", zei de Nederlandse minister van Financiën. Volgens de voorzitter van de groep van ministers van Financiën van de eurozone is er "opnieuw druk". "Tijdens de zomer is te weinig werk geleverd, maar dat kan verklaard worden. Dat excuus is niet langer geldig, dus laten we de kampeerspullen inpakken en opnieuw aan de slag gaan."



Griekenland kreeg in juni een nieuwe schijf van 7,5 miljard euro uit het derde reddingspakket. Dat hulpplan voor Griekenland heeft een omvang van 86 miljard euro en moet het land er opnieuw bovenop helpen, al zijn volgens de critici de opgelegde besparingen te drastisch.



Athene kan snel nog bijkomend 2,8 miljard euro krijgen, maat daarvoor moet de Griekse regering verdere hervormingen doorvoeren, onder meer rond nieuwe privatiseringen, het bankenbeleid en de energiesector. Griekenland had eerder immers afgesproken om tegen medio september 15 punten gerealiseerd te hebben, maar de verwachting is dat dit naar eind september zou verschuiven. "Aan het einde van de maand hoop ik een pak meer vooruitgang te zien", dixit Dijsselbloem.