Deze tweeling gaat niet trouwen, maar maakt toch foto's om prachtige reden

Twin sisters pose for bridal pics with dad who has Alzheimer's https://t.co/rxN2stM9cm #MGWV #TFB #F4F

Gekleed in een bruidsjurk, compleet met boeket, hielden Becca en Sarah Duncan een uitgebreide fotoshoot. De tweeling gaat helemaal niet trouwen, maar wilde wél al foto's maken met hun vader voor het te laat is.

Scott Duncan, de papa van Becca en Sarah, lijdt aan Alzheimer. De zussen beseffen dat hun vader er waarschijnlijk niet meer zal zijn op hun echte trouwdag, aangezien geen van beiden een huwelijk in het verschiet heeft. De man gaat immers snel achteruit, en zal hen waarschijnlijk niet meer naar het altaar kunnen wandelen of een eerste dans met hen kunnen delen.



Maar de tweeling laat zich daardoor niet tegenhouden om toch wat herinneringen te laten vastleggen met hun vader. Ze legden een heuse bruidsshoot vast met fotografe Lindsey Rabon. "Wij wilden de herinnering van onze papa die ons in een trouwkleed ziet, en we wilden dat hij dat ook kon meemaken."



Tranen in de ogen

De foto's zijn al een jaar oud, maar worden nu pas druk gedeeld online. De tweeling, beiden 23 jaar oud, zorgden twee jaar lang voor hun vader en zetten daarvoor hun universiteitsopleiding on hold. Niet lang na de foto's ging zijn gezondheid echter sterk achteruit en werd hij naar een home gebracht. "Hij is onze held. Hij is de meest grappige en liefhebbende persoon die je ooit zal kennen. Het feit dat hij niet meer bij ons huwelijk zal zijn, breekt ons hart", aldus de zusjes.



Zelf was de man zich van weinig meer bewust tijdens de fotoshoot, maar hij was wel erg trots op zijn meisjes. "Hij vond het heerlijk om ons te zien in die jurken en was erg vrolijk. Hij kreeg tranen in zijn ogen." Eigenlijk wilden de dames nog een dans met hem delen, maar daar was Scott niet meer toe in staat. "De foto's zijn echter ook een prachtig aandenken."