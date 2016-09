Kabelbaan op Mont Blanc werkt weer

Bewerkt door: Redactie

De defecte kabelbaan op de Mont Blanc, waar meer dan 110 mensen op vastzaten, werkt weer. Dat heeft de uitbater vanochtend gemeld. De kabelbaan viel gisteren wegens een nog onduidelijke reden rond 16 uur stil. Volgens Mathieu Dechavanne, CEO van het kabelliftbedrijf, liggen een windvlaag en enkele verstrikte kabels mogelijk aan de basis van de panne.

Aanvankelijk zaten 110 mensen geblokkeerd, verspreid over 36 gondels op meer dan 3.000 meter hoogte. Bij een grootschalige reddingsactie, die om veiligheidsredenen om 20.45 uur moest worden stilgelegd, konden donderdagavond al 77 mensen gered worden. Daarbij werden vier Franse en Italiaanse helikopters ingezet.



De overige 33, onder wie een kind van 10 jaar, brachten de nacht door in de gondels en zouden afhankelijk van het weer vrijdag worden gered. Vijf reddingswerkers, onder wie drie Fransen en twee Italianen, werden ingezet om de gestrande mensen te helpen. Een van hen is heel de nacht bij het kind van 10 gebleven. De uitbater slaagde er 's ochtends rond 8 uur uiteindelijk in om de kabelbaan weer aan de praat te krijgen.