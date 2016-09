ECB: "Eurozone groeit dit jaar, maar verwachting op langere termijn is pessimistisch"

Door: redactie

9/09/16 - 07u00 Bron: Belga

Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank. © epa.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zijn groeiverwachting voor de eurozone voor dit jaar lichtjes opgetrokken, maar is wat minder optimistisch voor 2017 en 2018. Dat heeft de voorzitter van de ECB Mario Draghi gisteren gezegd.

De ECB verwacht nu een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone van 1,7 procent voor dit jaar, waar in juni nog uitgegaan werd van 1,6 procent. Voor volgend jaar en 2018 wordt nu telkens gemikt op een groei van 1,6 procent, waar dat eerder 1,7 procent was.



Stimuleringsmaatregelen

Draghi zei ook dat er "momenteel" geen nood is aan extra stimuleringsmaatregelen. Hij waarschuwde wel dat de Britse plannen om de Europese Unie te verlaten de groei in de eurozone zullen temperen.