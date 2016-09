Belg (21) vast in VS wegens naaktfoto vriendinnetje (16) op zijn computer

Door: redactie

Een Belgische man wordt in de Verenigde Staten vastgehouden omdat er op zijn computer een naaktfoto van een zestienjarige vriendin is gevonden. In Texas worden jongeren pas vanaf hun zeventiende als seksueel meerderwaardig gezien, in ons land is dat al vanaf zestienjarige leeftijd het geval.