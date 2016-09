Erdogan en Poetin praten over wapenstilstand in Aleppo

Door: redactie

9/09/16 - 04u04 Bron: Belga

De Turkse president Erdogan steekt zijn duim op naar de Russische president Poetin tijdens de G20-top in Hangzhou. © reuters.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gisteren tijdens een telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin geopperd dat er zo vlug mogelijk een staakt-het-vuren moet komen voor Syrië. Dat meldt het persagentschap Anadolu.

Ankara hoopt dat de wapenstilstand in Aleppo voor het Offerfeest in werking kan treden, dat in Turkije rond de twaalfde september begint.



Erdogan zei aan Poetin dat het belangrijk is om zo snel mogelijk tot een staakt-het-vuren te komen, aldus het regeringsgezinde Anadolu. De twee leiders spraken af om hun inspanningen daarvoor te verhogen.



Akkoord essentieel

Nog volgens Anadolu voerde Erdogan tijdens de G20 in China afzonderlijke gesprekken met Poetin en de Amerikaanse president Barack Obama, en benadrukte hij aan beiden dat een akkoord over een wapenstilstand in Aleppo essentieel is.



Op de G20 leken de VS en Rusland dichtbij een akkoord te staan, maar uiteindelijk kondigde Washington aan dat dat nog niet voor meteen was.



Rusland steunt het Syrische bewind, in tegenstelling tot Turkije, dat president Assad wil zien vertrekken.