Rebellencommandant Syrisch 'veroveringsleger' sneuvelt bij luchtaanval

Door: redactie

9/09/16 - 02u01

Strijders van het Syrische veroveringsleger in Aleppo. © reuters.

De commandant van het zogenaamde 'veroveringsleger', de belangrijkste rebellengroepering in de strijd tegen het Assad-regime, werd bij een luchtaanval in het noorden van Syrië gedood. Dat zei de rebellengroep Jabhat Fateh al-Sham gisteren.

Abu Omar Sarakeb werd gedood in de provincie Aleppo, zo zegt Jabhat Fateh al-Sham, dat zelf ook deel uitmaakt van het Veroveringsleger, nog op Twitter. Volgens de terreurgroep was Sarakeb een martelaar, maar verder geeft ze geen details.



Luchtaanvallen

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) zegt dat Abu Omar Sarakeb samen met een andere leider, commandant Abu Muslem al Shamien, gedood werd door vliegtuigen tijdens een bijeenkomst van het veroveringsleger in de stad Aleppo. De ngo laat in het midden of de vliegtuigen toebehoorden aan het Syrische regime, Rusland of de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten.



Zware nederlaag

Het veroveringsleger controleert de noordwestelijke provincie Idleb en moest deze week een zware nederlaag slikken, toen de regimetroepen wijken in het zuiden van Aleppo die onder haar controle vallen heroverden.