Amerikaanse bevrijdingsactie van in Afghanistan gegijzelde professoren mislukt

Door: redactie

9/09/16 - 01u10 Bron: Belga

Toegang tot de Amerikaanse universiteit in Kaboel, waar de beide gegijzelde professoren les gaven. © afp.

Amerikaanse troepen hebben in augustus een operatie uitgevoerd om een Amerikaan en een Australiër te bevrijden die werden ontvoerd in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, maar ze zijn daar niet in geslaagd. Dat meldt woordvoerder van het Pentagon Peter Cook gisteren.