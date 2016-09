Drie vrouwen en man opgepakt wegens 'bomauto' met gasflessen

Door: redactie

Politieagenten van de Franse antiterroristenbrigade

In verband met de vondst van gasflessen in een leegstaande auto, zaterdag voor de Notre Dame in Parijs, zijn gisterenavond in de buurt van Parijs drie vrouwen opgepakt, onder wie een dochter van de eigenaar van de wagen. Bij de politieoperatie in Boussy-Saint-Antoine, op 25 kilometer ten zuidwesten van Parijs, raakte een politieagent gewond door een messteek toegebracht door een van de vrouwen. De politie beantwoordde die aanval met een schot, en raakte de 19-jarige vrouw in het been.