Kerry praat toch met Lavrov over conflict in Syrië

9/09/16 - 00u34 Bron: Belga

De Russische president Poetin schudt de hand van de Amerikaanse Buitenlandminister John Kerry, die vandaag alsnog met zijn Russische ambtsgenoot gaat spreken. © ap.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry reist dan toch naar het Zwitserse Genève om er morgen een gesprek te hebben met zijn Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov over een wapenstilstand in Syrië. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld. Moskou had eerder al aangekondigd dat het gesprek zou plaatsvinden, maar dat werd door Washington niet bevestigd.

"Het gesprek tussen de twee ministers volgt op recente gesprekken en zal focussen op de vermindering van het geweld, de uitbreiding van de humanitaire hulp voor het Syrische volk en de vooruitgang in de richting van een politieke oplossing om een einde te maken aan de burgeroorlog", aldus de woordvoerder van het State Department John Kirby.



Buitenlandse Zaken liet niet weten wanneer het gesprek tussen Kerry en Lavrov zou plaatsvinden, maar Kerry zal ten vroegste deze morgen in Genève aankomen.



G20-top

Het Russisch-Amerikaans akkoord had eigenlijk in het weekend op de G20-top in het Chinese Hangzhou aangekondigd moeten worden, maar enkele details raakten niet opgelost. Woensdag kondigde Rusland aan dat een gesprek zou plaatsvinden tussen de twee ministers in Genève, maar dat werd later door de VS ontkend. Woordvoerder van Buitenlandse Zaken Mark Toner liet toen weten dat de VS "geen akkoord zullen accepteren dat niet beantwoordt aan onze fundamentele doelstellingen".



Oplossing

Gisteren spraken Kerry en Lavrov elkaar opnieuw via de telefoon, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat toevoegt dat het gesprek gebeurde op Amerikaans initiatief. Ze spraken over "een mogelijke Russisch-Amerikaanse samenwerking met het doel de terroristische groepen die actief zijn in Syrië te vernietigen, de humanitaire problemen op te lossen en om een politieke oplossing voor het conflict te promoten".



Volgens het Russische persagentschap Interfax is Lavrov eveneens bereid om te spreken met de speciale VN-gezant voor Syrië Staffan de Mistura.