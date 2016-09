Als in de film: moordverdachte ontsnapt op ongelofelijke wijze uit cel

Koen Van De Sype

9/09/16 - 00u11 Bron: Metro

Een moordverdachte is er in de Amerikaanse stad Las Vegas in geslaagd om op een slinkse manier uit de cel te ontsnappen. Alonso Perez (25) was opgesloten in afwachting van zijn voorleiding in de rechtbank en profiteerde ervan dat er even geen agent in de buurt was. Alles werd wel gefilmd door een veiligheidscamera.