Vrouw werd zeven jaar lang 23 uur per dag in een kist gevangen gehouden als seksslavin

9/09/16 - 00u17 Bron: news.com.au

Colleen Stan werd op haar 23ste ontvoerd en zeven jaar lang in een houten kist vastgehouden. Een uur per dag mocht ze eruit komen om verkracht, gemarteld of geslagen te worden. © kos.

De Amerikaanse Colleen Stan werd in 1977 op haar 23ste ontvoerd toen ze een lift kreeg van een koppel met een baby. De vrouw werd vervolgens zeven jaar lang in een kist gestopt, waar ze slechts een uur per dag uit mocht om verkracht te worden. Na zeven jaar kon ze met de hulp van de vrouw van haar ontvoerder eindelijk ontsnappen. Haar vreselijke verhaal is nu verfilmd.

De kist waarin Colleen zeven jaar gevangen gehouden werd. © kos.

Toen de twintigjarige Colleen Stan op 19 mei 1977 een lift probeerde te krijgen naar een verjaardagsfeestje in Oregon, kon ze niet vermoeden dat het vriendelijke stel met baby dat haar meenam, haar de komende jaren als seksslavin zou gevangen houden. Een half uur nadat ze ingestapt was, bedreigde de man haar al met een mes. De vrouw kreeg een prop in haar mond geduwd, werd vastgebonden en kreeg eenmaal 'thuis' in Bluff, Californië een houten kist over haar hoofd geschoven.



Mentale gezondheid

Daar werd ze de komende zeven jaar drieëntwintig uur per dag in gevangen gehouden. Een uur per dag mocht ze eruit komen - dan werd ze verkracht, gemarteld of geslagen. "Ik dacht dat ik zou sterven daar", vertelt Colleen Stan nu tegen het Amerikaanse blad People. Ze kon haar mentale gezondheid behouden door al die jaren lang zich te blijven focussen op de gelukkige herinneringen die ze had aan haar familie en vrienden. "Ik leerde dat ik in mijn hoofd overal naartoe kon gaan. Je 'verwijdert' jezelf uit de echte situatie en je gaat ergens anders naartoe. Je gaat naar een fijne plek, rond mensen die van je houden - een plek die je gelukkig maakt."



Nu, meer dan dertig jaar na haar ontsnapping, is Colleen Stan nog steeds dankbaar voor haar leven in vrijheid. "Als je in gevangenschap leeft, is je leven in een soort 'limbo': wanneer je je vrijheid terugkrijgt en weer keuzes hebt, dan is het alsof de poorten opengaan. Dan ren je blindelings weg", zegt ze. Op dit moment voedt Colleen samen met haar vierde man haar kleinzoon op, die eind deze maand twee wordt.



In 1984 kon Colleen ontsnappen met hulp van Janice, de vrouw van haar kidnapper. Janice getuigde tegen haar man en kreeg immuniteit. Cameron Hooker werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 104 jaar.



Het verhaal van Colleen is nu verfilmd als 'The Girl in the Box'.