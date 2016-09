Hij misbruikte haar als kind: zij werd agente en kliste hem

KV

Een vrouw die van haar achtste tot haar twaalfde misbruikt werd, heeft haar aanrander na vijftien jaar eigenhandig achter de tralies gekregen. Ze werd politieagente en nam stiekem zijn bekentenis op.

"Ik dacht bij mezelf: ik ben het verschil tussen hem en de gevangenis." De 47-jarige Erlis Joseph Chaisson mag de rest van zijn leven slijten achter de tralies. Hij werd in 1993 al eens veroordeeld voor het seksueel misbruik van het dochtertje van zijn toenmalige vriendin. Enkele jaren later vergreep hij zich opnieuw vier jaar lang aan een ander kind. Dat meisje is nu een agente. Het werd haar missie om Chaisson te laten boeten voor zijn daden.



Kort nadat ze politieagente werd, besefte de vrouw - die anoniem dient te blijven - dat ze de pedofiel naar de gevangenis kon sturen, zo vertelde ze aan 'The Daily Beast'. "Ik dacht bij mezelf: ik ben het verschil tussen hem en de gevangenis," zei ze. Ze meldde het misbruik aan Brad Bond, een rechercheur bij het kantoor van de sheriff van McLennan County in Texas. Lees ook Oud-schoolmeester randde zeven jongetjes aan tijdens leesles

Bandrecordertje in beha "Ik was zo jong. Ik denk niet dat het eerlijk is om een 8-, 9-, 10-, 11-, 12-jarige daarvan de schuld te geven want het was mijn fout niet." Erlis Joseph Chaisson zal de rest van zijn dagen slijten achter tralies. © kos. Ze contacteerde Chaisson per telefoon en sprak af om hem persoonlijk te ontmoeten in een park. De vrouw, die gewapend naar de afspraak ging en een bandrecordertje in haar beha verstopte, was bloednerveus. "Mijn hart bonkte. We hadden handsignalen en alles," vertelde ze. Een collega had zich immers vlakbij geparkeerd en hield haar in de gaten.



"Heb je spijt dat je het gedaan hebt?" vroeg ze aan Chaisson bij hun weerzien.



Die antwoordde dat hij ervan overtuigd was dat hij "altijd stopte voor het te ver ging" en hij gaf haar herhaaldelijk de schuld van het misbruik. "Ik lag op de zetel en dan kreeg jij die blik in je ogen. Ik trok de dekens omhoog en je kwam binnengelopen en kroop eronder en helemaal tegen me aan".



De agente kwam zelden tussen. "Ik was zo jong," zei ze op een bepaald moment. "Ik denk niet dat het eerlijk is om een 8-, 9-, 10-, 11-, 12-jarige daarvan de schuld te geven want het was mijn fout niet. Je kwam mijn kamer binnen wanneer ik sliep. Dat hoefde niet te gebeuren." "Ik zorgde er toch voor dat je maagd bleef, is het niet?," repliceerde Chaisson.



"Hij praatte alsof hij tegen zijn beste vriend praatte," vertelde de agente aan 'The Daily Beast'. "In het eerste anderhalf uur van de opname bekende hij zes keer."