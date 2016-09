Kiev wil verbod op Russische boeken met "anti-Oekraïense" teneur

Door: redactie

8/09/16 - 19u58 Bron: Belga

Kiev © thinkstock.

Het regime in Kiev heeft zijn cultuuroorlog met Rusland verder aangescherpt. Aan het Oekraïense parlement werd een wetsontwerp voorgelegd dat Russische boeken die een negatief beeld over Oekraïne schetsen of die de aanhechting van de Krim bij Rusland verwelkomen, in de ban geslagen worden. Ook boeken die het communisme of het nazisme verheerlijken of een positief beel schetsen van Rusland, moeten verboden worden. Het ontwerp beslaat boeken gepubliceerd of verspreid op het grondgebied van "de agressor" (Rusland) of van "de bezette Krim".