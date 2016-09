Door: redactie

"Wat is Aleppo?". Dat is de opmerkelijke vraag die Gary Johnson hardop stelde tijdens een live uitgezonden interview met tv-zender MSNBC, na een vraag over hoe hij de situatie in Syrië zou aanpakken. Daarmee maakte de Amerikaanse presidentskandidaat voor de Libertijnse Partij geen al te goede beurt. Hij was dan ook een vogel voor kat op de sociale media.