110 mensen vast in gondels op Mont-Blanc

Een honderdtal mensen is vast komen te zitten in de gondels van de Panoramique Mont-Blanc in Frankrijk. Dat melden lokale media. De bergpolitie van Chamonix is met een reddingsoperatie gestart.

Er zijn ook twee helikopters opgeroepen van de Civiele Bescherming en een andere van een private firma, omdat de kabelbaan zich op een hoogte van meer dan 3.000 meter in de bergen bevindt. Intussen zijn er ook helikopters onderweg vanuit Italië. Het gaat om een dertigtal gondels. Nur Malso on Twitter