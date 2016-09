Regeringstroepen rukken op in Oost-Aleppo

Door: redactie

8/09/16 - 19u06 Bron: Belga

© afp.

Syrische regeringstroepen hebben de rebellen en jihadisten die de oostelijke wijken van de stad Aleppo controleren vandaag een harde klap toegebracht. De reguliere troepen heroverden zowat alle gebieden die zij vorige maand op de terreurgroepen moesten toegeven.

Volgens de Britse krant The Independent heeft terreurgroep Islamitische Staat (IS) haar laatste bolwerk in de provincie Aleppo, al-Bab, opgegeven wegens het oprukken van zowel het leger als de rebellen van het FSA (Free Syrian Army) en Koerdische peshmerga's. De IS-militanten trekken zich terug naar hun "hoofdstad" Raqqa.



Het oostelijke deel van Aleppo blijft intussen het doelwit van intense bombardementen door de Syrische luchtmacht. De toegangswegen tot de rebellenwijken zijn geheel afgesneden. Het westelijke deel van de voormalige miljoenenstad is in regeringshanden en wordt regelmatig door de rebellen bestookt.