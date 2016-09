Blunder presidentskandidaat VS: "Wat is Aleppo?"

Redactie

8/09/16 - 18u21

Gary Johnson, de libertarische presidentskandidaat van de Verenigde Staten, heeft zich vanochtend voor schut gezet tijdens de Amerikaanse ochtendshow Morning Joe. Bij een vraag van presentator Mike Barnicle over hoe Johnson als president zou omgaan met Aleppo, het epicentrum van de oorlog in Syrië, reageerde hij verbaasd. "En wat is Aleppo?"

De libertarische presidentskandidaat staat relatief hoog in de peilingen voor een kandidaat van een zogenaamde third party. Genoeg reden voor een verbluffend optreden in Morning Joe, zou je zeggen.



Barnicle reageerde verbaasd op het antwoord van Johnson. "Je maakt een grap", zei de presentator. "Nee", aldus Johnson.



"Aleppo is in Syrië. Het is het epicentrum van de vluchtelingencrisis", legt de presentator verbouwereerd uit, waarna het kwartje lijkt te vallen bij Johnson. "Oke, ik snap hem".



Meteen na de blunder van de libertarische kandidaat werd #WhatisAleppo trending op Twitter, met voornamelijk geschokte of cynische twitteraars die Johnson door het slijk halen.