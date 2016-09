Baby vindt op ontroerende manier troost bij zijn stervende tweelingbroertje

Koen Van De Sype

Amper enkele dagen nadat een foto van de tweeling viraal ging op het internet, heeft één van de pas geboren tweelingbroertjes Buchmeyer uit Florida de strijd tegen zijn aangeboren aandoening verloren. Drie weken hing de baby tussen leven en dood. Hij verloor de strijd.

© Facebook/Mason&Hawk. De tweeling werd geboren op 18 augustus in het Shands Hospital in Gainesville, niet ver van Orlando. Mason kwam eerst, daarna zijn broertje Hawk. Maar kleine Hawk bleek te lijden aan een geperforeerd middenrif, een uiterst zeldzame aandoening waardoor de organen uit de buikholte in de borstholte terecht komen en de longen amper ontwikkelen tijdens de zwangerschap (CDH).



Meteen na de geboorte moest het kleintje al aan de ventilator om hem te helpen met ademen. En daarbovenop gaven ook zijn nieren het op, waardoor hij ook aan de dialyse moest. Lees ook De thuisgeboorte van baby Merlijn

© Facebook/Mason&Hawk. Zijn ouders besloten een Facebookpagina te maken om familie en vrienden op de hoogte te houden van de gezondheid van Hawk, maar die trok plots de aandacht van de hele wereld toen er een pakkende foto op verscheen van kleine Mason die zijn zieke broertje omarmde en glimlachte.



Omhelzing

"Het is net of Mason zijn broertje troost, maar eigenlijk was het andersom", vertellen mama Brandy Guettler en papa Tommy Buchmeyer. "Mason was die avond erg onrustig en de verpleegster stelde voor om hem even bij zijn broertje te leggen. Zodra hij Hawk voelde, strekte hij zijn armpje uit in een omhelzing en glimlachte hij. Alsof ze wisten dat ze er voor elkaar waren."



Steunbetuigingen

Brandy nam een foto en postte die op Facebook. Hij verzamelde in enkele dagen tijd meer dan 120.000 likes en werd bijna 30.000 keer gedeeld. Reacties met steunbetuigingen stroomden binnen. Maar jammer genoeg konden die niets aan de situatie veranderen. Toen het hartje van kleine Hawk voor de derde keer in drie weken tijd stilviel, konden de dokters hem niet meer terughalen.