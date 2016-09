Zwitsers ergeren zich aan halve maan op alpentop

Door: redactie

Een bijna drie meter hoge halve maan op een bergtop veroorzaakt ophef in Zwitserland. Het gaat om een kunstwerk van de Zwitser Christian Meier die, overigens zonder toestemming van de autoriteiten, de halve maan op de top van de berg Vrijheid bij Appenzell heeft geplant.

Atheïst Meier protesteert daarmee tegen de vele kruizen die andere bergtoppen in het Alpenland sieren. De grote halve maan op 2140 meter hoogte wordt 's nachts verlicht. Maar bij vele omwonenden is het kunstwerk een doorn in het oog "Dat is toch het toppunt van de brutaliteit. Een grenzeloze rommel", klinkt het

.

De autoriteiten in het kanton Appenzell-Innerrhoden hebben de kunstenaar inmiddels opgeroepen het werk zo snel mogelijk weg te halen. De artiest, die afkomstig is uit Appenzell maar de meeste tijd in China woont, reageerde laconiek. "Ik wilde provoceren en dat is me gelukt."