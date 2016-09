Hollande weigert een nationaal boerkiniverbod

Door: redactie

De Franse president François Hollande heeft een nieuwe wetgeving rond het dragen van de boerkini door moslima's van de hand gewezen. De conservatieven in de oppositie hadden een dergelijke wet geëist. Hollande zei vandaag in Parijs in een duidelijke toespeling naar de conservatieven dat gedurende zijn ambtstermijn geen "gelegenheidswetgeving" zal ingevoerd worden. Die zou niet-toepasselijk zijn en ook in strijd met de grondwet.