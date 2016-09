Turkije schaft winteruur af

Door: redactie

8/09/16 - 13u58 Bron: Belga

Klokkenverkopers in de Turkse stad Istanboel. © ap.

Turkije handhaaft voortaan het hele jaar lang het zomeruur en verandert daarmee de facto van tijdzone. Doel is een beter gebruik van het daglicht, ook in de winter, klinkt het in een vandaag in het staatsblad gepubliceerde wet.

De klok wordt op 30 oktober niet zoals voorzien een uur teruggedraaid naar de wintertijd. In plaats daarvan is het hele jaar door de zomertijd van kracht. Als in Midden-Europa de zomertijd heerst, blijft het in Turkije dus een uur later dan in België. Tijdens de wintertijd bedraagt het tijdsverschil dan twee uur.



De wintertijd is de plaatselijke standaardtijd. Door de nu blijvende omschakeling verandert Turkije de facto van tijdzone. Turkije loopt dan steeds drie uur voor op de gecoördineerde wereldtijd (UTC) in plaats van nu twee uur in de lokale standaardtijd. "Vanaf dit jaar valt het zomer- en het winteruur weg. Die hebben we afgeschaft. Er zal geen mogelijkheid tot verwarring meer zijn. Zowel in de zomer als in de winter zal de tijd hetzelfde zijn", verklaarde premier Binali Yildirim donderdag over de tot dusver jaarlijkse tijdomschakeling eind oktober.