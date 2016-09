Door: redactie

De favoriete chauffeur van de Russische president Poetin is gestorven in een auto-ongeluk. De man wijkt uit naar een rijstrook in de tegengestelde richting en botste met de presidentiële wagen frontaal op een andere wagen. Op een pro-Poetinwebsite wordt beweerd dat het om "een moordaanslag door Westerse spionnen gaat om de Russische president een boodschap te sturen", dat meldt onder meer The Daily Mail.