Voorman Pegida-Nederland aangehouden voor T-shirt met hakenkruis

Door: redactie

8/09/16 - 11u33 Bron: Belga

Edwin Wagensveld wordt aangehouden bij de rechtbank in Amsterdam. © anp.

Voorman Edwin Wagensveld van Pegida-Nederland is vandaag buiten de rechtbank van Amsterdam aangehouden en afgevoerd door de politie. Hij weigerde een T-shirt uit te trekken met daarop een logo met onder meer een hakenkruis en een prullenbak.

© anp.

Wagensveld zou vandaag terechtstaan voor het eveneens tonen van een hakenkruis tijdens een toespraak op 27 februari bij de Stopera in Amsterdam.



De voorman mocht alleen naar binnen als hij het shirt zou uittrekken. "De volgende keer trek ik het gewoon weer aan", zei hij.



Wagensveld werd samen met een vrouw, die hetzelfde shirt droeg, weggevoerd in een politiebusje. Wagensveld was eerder deze week ook aanwezig op de langzaamaanactie in Calais om er samen met omwonenden en boeren de ontruiming van het vluchtelingenkamp 'The Jungle' te eisen.