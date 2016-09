Drie arrestaties in Londen in kader van terreurbestrijding

Door: redactie

8/09/16 - 11u44 Bron: Belga

In Londen zijn vandaag twee jongemannen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme, zo heeft de politie van de Britse hoofdstad bekendgemaakt.

Het gaat om een man van 19 en één van 20 die gearresteerd werden op een adres in het westen van Londen. Beiden worden verdacht van het plannen van een aanslag, terwijl op één van de twee onder meer ook de verdenking rust terrorisme te financieren.



Er was nog een derde arrestatie. Met name van een negentienjarige man op verdenking van een religieus bezwaard misdrijf dat met een andere zaak verband houdt, aldus de Metropolitan Police.