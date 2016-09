Australische kitesurfer dood na aanval haai

Door: redactie

8/09/16

Een Australische man van 50 is overleden na een aanval van een grote haai in de Stille Zuidzee. Dat melden de autoriteiten.

De man was dinsdag aan het kitesurfen in Koumac, Nieuw Caledonië, toen hij in een lagune van zijn surfplank viel en een haai in zijn rechterdij beet. Dat meldt CBS News.



De man was net in de regio aangekomen voor een tiendaagse vakantie, verklaarde de directeur van de reddingsdiensten Nicolas Renaud. De bemanning van het zeiljacht die de man had gecharterd zag de aanval gebeuren en probeerde de man nog vergeefs te redden.



Het was dit jaar al de vierde haaienaanval in Nieuw-Caledonië, Frans overzees gebied waar 275.000 mensen wonen.