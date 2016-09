Door: redactie

8/09/16 - 08u36 Bron: Belga

Een militair patrouilleert voor de Notre Dame in Parijs. © reuters.

TERREURDREIGING De Franse politie heeft een tweede stel opgepakt in verband met de vondst in Parijs van een wagen met gasflessen, zo heeft het Franse persbureau AFP uit politiebron gemeld.

Nabij de kathedraal Notre-Dame in Parijs is het voorbije weekeinde een verlaten auto aangetroffen met daarin verscheidene gasflessen. In verband hiermee zijn dinsdag al twee verdachten opgepakt, de eigenaar van de wagen en een kompaan. Beiden zijn bekend bij de politie.