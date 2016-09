Vier doden bij neerstorten reddingsheli in Slovakije

Door: redactie

8/09/16 - 10u46 Bron: Belga

Bij het neerstorten van een zoek- en reddingshelikopter zijn in Slovakije vier mensen omgekomen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Robert Kalinak bekendgemaakt.

Een getuige vertelde nieuwszender TA3 dat de heli was opgeroepen in verband met een beenbreuk die iemand had opgelopen in het bergachtig gebied nabij Strelniky in centraal-Slovakije. Kort na het opstijgen met de patiënt aan boord, viel het radiocontact met de heli uit.



Het duurde uren eer het wrak in moeilijk toegankelijk gebied werd gevonden, zei Kalinak. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van de crash.