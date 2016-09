Poetins chauffeur dood na frontale botsing met presidentiële wagen: "Vermoord door Westerse spionnen"

Door: redactie

8/09/16 - 07u16 Bron: The Daily Mail, The Sun

De favoriete chauffeur van de Russische president Poetin is omgekomen nadat hij in Moskou een frontale botsing had met de officiële zwarte BMW van Poetin. De man overleed ter plekke, Poetin zat niet in de wagen. Op een pro-Poetinwebsite wordt beweerd dat het om "een moordaanslag door Westerse spionnen ging om de Russische president een boodschap te sturen".