Amerikaan verkiest gevangenis boven samenwonen met zijn vrouw

Door: redactie

8/09/16 - 06u25 Bron: Belga

Lawrence Ripple (70) bleef in de bank die hij net heel beleefd had overvallen op zijn arrestatie zitten wachten. © reuters.

Een Amerikaan uit Kansas heeft een bankoverval gepleegd omdat hij naar de gevangenis wilde, om zo aan zijn vrouw te ontsnappen. Dat staat in een klacht die dinsdag werd ingediend bij een rechtbank in de Amerikaanse staat.

"Ik zit nog liever in de gevangenis dan thuis", zei Lawrence Ripple vrijdag na een ruzie tegen zijn vrouw Remedios.



De 70-jarige man trok daarna naar een bank in Kansas City, waar hij een briefje onder het raampje van het loket schoof waarop stond dat hij een wapen bij zich had en de hele inhoud van de kassa wilde.



Nadat hij bijna 3.000 dollar cash kreeg overhandigd, sloeg hij niet op de vlucht maar zette zich simpelweg neer in afwachting van zijn arrestatie. Aan de politie verklaarde hij dat hij niet langer kon samenleven met zijn vrouw.



Het gestolen geld werd teruggegeven aan de bank en Ripples wens om gearresteerd te worden werd ingewilligd.