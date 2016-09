Minstens 24 doden bij luchtaanvallen in noorden van Syrië

Door: redactie

Minstens 24 burgers zijn gisteren omgekomen bij luchtaanvallen in het door de rebellen gecontroleerde deel van Aleppo en een naburig dorp dat in handen is van Islamitische Staat. Dat zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

Volgens het SOHR werden veertien mensen gedood bij luchtaanvallen op het dorp Tadef, in de buurt van de stad al-Bab. Bronnen bij de lokale oppositie zeggen dat de aanvallen het werk waren van de Turkse troepen, maar dat kon niet bevestigd worden door onafhankelijke bronnen.



Al-Bab ligt op zowat 30 kilometer ten zuiden van de grensstad al-Rai, een van de plaatsen waar Turkije onlangs een grondinterventie hield om de Syrische rebellen te steunen in hun strijd tegen Islamitische Staat en de door de Koerden geleide troepen.



Koerdisch territorium

Zowel de rebellen als de door de Koerden gesteunde troepen hebben aangegeven dat ze al-Bab willen innemen. De Koerden zouden zo hun belangrijkste territorium in het noordoosten van Syrië kunnen verbinden met de enclave die ze controleren in het noordwesten. Turkije en de rebellen zijn fel gekant tegen een Koerdisch territorium in het noorden van Syrië.



Chloorgas

In al-Sukari, in het oostelijke deel van Aleppo, kwamen volgens het SOHR woensdag tien mensen om bij luchtaanvallen, een dag nadat bij een aanval met chloorgas door het Syrische regime 22 mensen omkwamen en 40 mensen gewond raakten.