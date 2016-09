Stewardessen 'opereren' knuffel van huilend passagiertje

Door: (SCA)

8/09/16 - 05u00 Bron: Het Laatste Nieuws

Ontroostbaar was ze, een Brits meisje van 6 jaar, toen ze dinsdagavond een vliegtuig van Brussels Airlines opstapte in het Poolse Warschau. Maar dat was buiten de crew gerekend.

"Zelfs het speelgoedje dat we kindjes altijd op onze vluchten geven, kon haar tranen niet temperen", vertelt cabinechef Els Dekempe (40). "Toen we haar vroegen wat er scheelde, stak ze een zwart monsterknuffeltje in de lucht. Het beentje was losgekomen." Een nieuwe poging om haar te troosten met chocolade hielp ook niet. Zelfs frietjes brachten geen troost. De tranen bleven vloeien." Nadat de drie stewardessen op de vlucht de drankenronde hadden afgerond, stapte Catherine Moor (29) op het meisje af. "Ik zal je beertje naar het ziekenhuis brengen. Dat is achterin het vliegtuig", vertelde ze. Weigerachtig stemde de kleuter in. "We hebben altijd een naaisetje bij. Met wat improvisatie heb ik het beentje er weer kunnen aannaaien. Dat kind was zo in de wolken. Die glimlach vergeet ik nooit. Achteraf kwam haar papa nog vertellen dat ze nooit meer met een andere maatschappij wilde vliegen."



Nadat het meisje al was afgestapt, riep stewardess Natalie Dieltiens (39) haar nog even terug. "Ze mocht op de schoot van de piloot in de cockpit. En haar papa maar foto's maken. Hij noemde ons 'angels'."