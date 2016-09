Noorse koning pleit voor meer eenheid en diversiteit - speech gaat viraal

Door: redactie

8/09/16 - 02u30 Bron: The Guardian

video In een passionele speech tijdens een tuinfeest heeft de Noorse koning Harald zijn volk opgeroepen een grotere eenheid te vormen en de diversiteit van de moderne Noorse samenleving te 'omhelzen'. Hij benadrukte dat Noren mensen zijn met allerlei verschillende achtergronden en dat het niet uitmaakt welke religie of seksuele voorkeur ze hebben.

De speech komt er op een moment dat het land worstelt met een stijgend aantal migranten, terwijl de anti-immigratieretoriek in de lift zit. "Degenen die hier nu zijn, representeren het Noorwegen van vandaag", sprak de koning zijn 15.00 gasten, die afkomstig waren vanuit alle hoeken en gaten van het land toe. "Dus wat is Noorwegen?" Vervolgens begon hij op poëtische wijze het land te beschrijven, van de hoge bergen tot de diepe fjorden, om vervolgens de diversiteit van het Noorse volk te prijzen. "Noren zijn mensen van alle leeftijden, met verschillende families, carrières en achtergronden. In andere woorden: jullie zijn Noorwegen. Mijn grootste hoop voor dit land is dat we voor elkaar zullen zorgen. Dat we aan dit land blijven bouwen - op een fundament van vertrouwen, vriendschap en generositeit. Dat we zullen voelen dat we ondanks onze verschillende een volk zijn."



Noorse identiteit

"Noren zijn meisjes die van meisjes houden, jongens die van jongens houden en jongens en meisjes die van elkaar houden", zegt de koning in de speech die hij begin deze maand hield voor 1.500 gasten tijdens een tuinfeest in zijn paleis in de Noorse hoofdstad Oslo. "Noren komen uit noord-, centraal- en zuid-Noorwegen en uit alle andere regio's van het land. Noren zijn geëmigreerd vanuit Afghanistan, Pakistan, Polen, Zweden, Somalië en Syrië. Mijn eigen grootouders kwamen hier vanuit Denemarken en Engeland 110 jaar geleden", klonk het. "Het is niet altijd makkelijk te zeggen waar we vandaan komen, welke nationaliteit we hebben. Thuis zijn we waar ons hart is - en dat past niet altijd binnen nationale grenzen."



De slotwoorden waren voor koningin Sonja, die haar gasten opriep om "te waarborgen wat het belangrijkste voor ons is, zodat we openlijk kunnen blijven praten met elkaar, ons veilig en geborgen kunnen blijven voelen, onderwijs kunnen nastreven en kunnen blijven samenleven in vrijheid."



De speech van de 79-jarige monarch is volop gedeeld op sociale media en werd al miljoenen keren bekeken.