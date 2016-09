Pedofiel geklist terwijl hij condooms aan het kopen is voor ontmoeting met 11-jarig meisje

Door: redactie

In het Britse Kent heeft een groep pedofielenjagers een 38-jarige man betrapt op het kopen van condooms voordat hij met een 11-jarig meisje had afgesproken. Zijn verloofde was op hetzelfde moment op een vrijgezellenfeest.

De pedofiel werd in een winkelcentrum in Kent gesnapt nadat hij condooms was gaan kopen voordat hij zou afspreken met een 11-jarig meisje. In de aanloop naar de afspraak had de man massa's berichtjes en naaktfoto's van zichzelf naar het meisje gestuurd.



Wat de man echter niet wist, is dat het 11-jarige meisje niet bestond, maar een 'lokmiddel' was van een groep pedofielenjagers die zich als de 11-jarige voordeden. Nadat de man de condooms gekocht had, werd hij door de groep geconfronteerd, waarna hij meteen toegaf wat hij aan het doen was.



Gevangenisstraf

De politie werd erbij gehaald en de man werd aangehouden. Hij pleitte schuldig voor seksueel misbruik van kinderen en er hangt hem waarschijnlijk een lange gevangenisstraf boven het hoofd. De zaak komt voor op 21 oktober.



De groep die de pedofiel tegen de lamp liet lopen noemt zichzelf 'The Hunted One' en beschrijft zichzelf als een "organisatie van toegewijde ouders die pro-actief online groomers, seksuele roofdieren en pedofielen wil ontmaskeren."