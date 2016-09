Obama en Duterte hebben een kort informeel gesprek

Door: redactie

7/09/16 - 23u35 Bron: Belga

Obama (links) en Duterte (tweede van rechts) zijn tussen Aziatische leiders aan het wachten op het galadine in Vientiane, Laos. © epa.

De Amerikaanse president Barack Obama heeft voor het eerst sinds de smadelijke belediging door zijn Filipijnse collega een paar woorden met Rodrigo Duterte gewisseld. Op de top van de Zuidoost-Aziatische landengemeenschap (Asean) in Laos hebben beiden gisterenavond kort en informeel het woord tot elkaar gericht. Dat zei de Filipijnse minister van Buitenlandse Zaken Perfecto Yasay.

Oorspronkelijk was gepland dat de staatsleiders elkaar gisteren in Laos zouden ontmoeten. Het Witte Huis annuleerde het gesprek nadat Duterte de Amerikaanse president een "hoerenzoon" had genoemd. Hij waarschuwde Obama ervoor dat niemand zich met zijn rigoureuze aanpak van de drugscriminaliteit op de Filipijnen moet bemoeien. Duterte had publiekelijk opgeroepen om drugshandelaren om te brengen.



Sinds zijn ambtsaanvaarding eind juni zijn al meer dan 1000 mensen bij politietussenkomsten gedood.